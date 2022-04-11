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Общество

12:16

Более 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие сутки, сообщает Росгидромет.

Ожидается, что днем в Москве выпадет до 8 миллиметров осадков, ночью – до 2 миллиметров. По словам синоптиков, вероятность такого погодного сценария оценивается в 95–99%. Суммарный прирост осадков за сутки может превысить 20% месячной нормы, которая составляет 44 миллиметра.

Из-за дождей до 10:00 вторника в столице действует желтый уровень погодной опасности. Днем в городе ожидается до 8–10 градусов тепла, ночью – до 3–5 градусов. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что дожди в городе сохранятся до четверга, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник и ночь на вторник. В связи с этим в режиме готовности находятся около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники Мосводостока.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил жителей Москвы о повышенном уровне погодной опасности из-за дождей. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника до 10:00 вторника.

Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. В течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Во второй половине недели москвичам пообещали появление солнца, но на короткое время.

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 11 апреля

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