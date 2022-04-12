"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на бистро

В подмосковном Высоковске задержаны подозреваемые в разбойном нападении на круглосуточное бистро. Примечательно, что двое приятелей ворвались туда с большой цепью.

Чем смогли поживиться злоумышленники? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.