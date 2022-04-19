Фото: скриншот с сайта объявлений

Москвичка выставила объявление об аренде "собаки-террористки", предложив взять питомца от 2,5 тысячи рублей в час, следует из объявления на сайте Авито.

Автор объявления рассказала, что питомца породы сиба-ину женского пола по кличке Ками можно взять к себе на субботу и воскресенье с 7 утра до 9 вечера. При этом график составляется под индивидуальный запрос, а с желающим взять животное оформляют юридический договор.

"Если ваши дети хотят собаку, а вы категорически против, предлагаю в аренду уникальную, единственную в своем роде сиба-ину. Она уничтожит любое желание заводить животное", – написала женщина.

Хозяйка питомца уточнила, что Ками издает громкие звуки, грызет различные предметы и может съесть детские игрушки. При этом питомец не дает вывести себя на прогулку и ходит в туалет прямо на пол.

"Помогаем развеять миф о собаке-улыбаке, объясняем специфику породы и сдерживаем необъективное желание завести собаку", – заключила москвичка.

Ранее житель Москвы выставил на продажу баллоны с воздухом из СССР за 499 тысяч рублей. В описании товара мужчина отметил, что баллоны станут отличным подарком на день рождения, а также уникальной возможностью вдохнуть воздух ушедшей эпохи и почувствовать ностальгию. В подарок он пообещал приложить газету с новостью об этом объявлении.