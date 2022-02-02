Баллоны с воздухом из СССР выставили на продажу в Сети

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Житель Москвы выставил на продажу баллоны с воздухом из СССР за 499 тысяч рублей.

В описании товара мужчина отметил, что баллоны станут отличным подарком на день рождения, а также уникальной возможностью вдохнуть воздух ушедшей эпохи и почувствовать ностальгию. В подарок он пообещал приложить газету с новостью об этом объявлении.

"Акваланг заправлен воздухом года рождения Сергея Шнурова, принятия новой Конституции Экваториальной Гвинеи, а также принятия указа об уголовной ответственности за угон воздушного судна в СССР. Воздух кристально чист, катастрофы в Чернобыле еще не было, как и прочих неприятных вещей, которые сейчас бушуют", – говорится в объявлении.

Ранее в одной из соцсетей появилось объявление о продаже подлинной картины Михаила Врубеля "Натурщик в костюме XVII века". Продавец из Москвы выставил полотно за 60 миллионов рублей.

