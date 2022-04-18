Акция протеста против антироссийских санкций прошла на Кипре

На Кипре на улицы столицы вышли несколько десятков человек с триколорами в руках. Они собрались у здания посольства России. Протестующие заявили, что не согласны с санкционной политикой Евросоюза и потребовали отменить рестрикции. Это уже четвертая по счету акция в Никосии.

Неспокойно и на улицах Шри-Ланки. Там протесты вылились в беспорядки. Жители требуют отставки президента. Тысячи людей уже больше недели разбивают лагерь перед офисом главы государства. По их мнению, неграмотная политика правительства уже довела страну до дефолта по внешним обязательствам. На Шри-Ланке сейчас ощущается острый дефицит топлива и электричества. Не хватает продуктов и медикаментов. Местные жители опасаются тотального голода.



Массовые беспорядки прошли и в Иерусалиме. В старой части города палестинцы закидали камнями автобусы с паломниками. Они направлялись на Храмовую гору для пасхальной молитвы. Пострадали не менее пяти человек. Обошлось без серьезных травм, люди получили легкие ранения.



Анкара начала в Ираке наземную и воздушную операцию "Коготь" против рабочей партии Курдистана. Эта организация в Турции считается террористической и запрещена. Как отметили в Минобороны, авиация поразила цели на севере страны – укрытия, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов, которые принадлежали курдским боевикам. Борьба за создание курдской автономии в составе Турции идет уже почти 40 лет. Этнические курды составляют существенную часть населения страны – порядка 20%. По численности они уступают лишь туркам.

У восточного побережья Штатов наконец удалось сдвинуть очередной контейнеровоз компании Evergreen. Судно Ever Forward простояло на мели больше месяца, мешая трафику других кораблей. Грузовоз тайваньского оператора следовал из штата Мэриленд в Вирджинию с несколькими тысячами контейнеров на борту.

Затруднения возникли и у российских кораблей в портах Эстонии. Государство ограничило заход российских судов. Пропуск в гавани возможен только в экстренных случаях. Например, если возникли неполадки и есть угроза затопления. Объявление о санкциях для кораблей ранее подстегнуло грузовой трафик: компании торопились успеть доставить товары. Объемы перевозок на эстонско-российской границе резко возросли. Об ограничениях для кораблей также заявили Болгария, Румыния и Бельгия. При этом, как уточнили в ЕС, все корабли будут ждать столько, сколько потребуется для досмотра. Таких сейчас примерно шесть тысяч.

