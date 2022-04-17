В Минприроды РФ назвали регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле

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В министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле.

"В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области", – сообщил глава ведомства Александр Козлов, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, активное развитие пожароопасной ситуации в данных регионах связано со сходом снежного покрова.

В прошлом году экономический ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным подсчетам, составил 10,6 миллиарда рублей. Как отмечал тогда Козлов, в 2021 году зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем.

По данным министра природных ресурсов и экологии, 90% от этих территорий пришлось на долю Дальнего Востока, при этом большая часть – на Якутию, где площадь природных пожаров, по данным местных властей, составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

