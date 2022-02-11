Десятки артефактов XV–XX веков нашли при раскопках в Старомонетном переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия Москвы
В столице в ходе раскопок в Старомонетном переулке специалисты обнаружили сотни артефактов, датированных XV–XX веками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Работы в Старомонетном переулке – яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Он отметил, что коллекцию можно разделить на две группы: изразцы и предметы быта. В первой группе представлены почти все детали украшения печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самым древним считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, который датируется концом XV – началом XVI века.
Ко второй группе относятся вещи, которыми жители Москвы столетия назад пользовались ежедневно, а также монеты. Среди них – красноглиняные турецкие конца XVIII – начала XIX века, а также голландские белоглиняные трубки XVIII века.
Емельянов отметил, что артефакты уже доставили в мастерские. Специалистам предстоит провести лабораторный анализ найденных предметов, описать их и привести в порядок те, которые нуждаются в реставрации.
Ранее реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке свинцовой игрушки-волчонка. На ее грани были обнаружены буквы иврита, а сама фигурка оказалась дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки.
По некоторым данным, игрушка могла принадлежать кому-то из членов общины еврейской Межевой молельни, которая существовала с 1830 по 1930 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: