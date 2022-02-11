Десятки артефактов XV–XX веков нашли при раскопках в Старомонетном переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

В столице в ходе раскопок в Старомонетном переулке специалисты обнаружили сотни артефактов, датированных XV–XX веками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Работы в Старомонетном переулке – яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что коллекцию можно разделить на две группы: изразцы и предметы быта. В первой группе представлены почти все детали украшения печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самым древним считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, который датируется концом XV – началом XVI века.

Ко второй группе относятся вещи, которыми жители Москвы столетия назад пользовались ежедневно, а также монеты. Среди них – красноглиняные турецкие конца XVIII – начала XIX века, а также голландские белоглиняные трубки XVIII века.

Емельянов отметил, что артефакты уже доставили в мастерские. Специалистам предстоит провести лабораторный анализ найденных предметов, описать их и привести в порядок те, которые нуждаются в реставрации.

Ранее реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке свинцовой игрушки-волчонка. На ее грани были обнаружены буквы иврита, а сама фигурка оказалась дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки.

По некоторым данным, игрушка могла принадлежать кому-то из членов общины еврейской Межевой молельни, которая существовала с 1830 по 1930 год.

