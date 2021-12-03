Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке свинцовой игрушки-волчонка. На ее грани обнаружены буквы иврита, а сама фигурка является дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на каждой из четырех граней игрушки специалисты заметили буквы еврейского алфавита "нун", "гимель", "эй", "шин", а в них был найден шифр фразы: "Чудо великое было там".

Данный предмет связан с событиями, произошедшими в Иерусалимском храме в первом веке до нашей эры. Храм был осквернен, чтобы очистить его, необходимо было в течение восьми суток жечь особый масляный светильник, но нужного масла у верующих было немного. А времени на создание нового не оставалось. Феномен был в том, что светильник не погас в течение необходимого срока.

Уточняется, что дети и взрослые могли играть в игру, раскручивая такую фигурку. Выигрыш зависел от того, какая буква будет на грани, когда волчок перестанет крутиться. Ставками могли быть мелкие монеты и сладости.

По некоторым данным, игрушка могла принадлежать кому-то из членов общины еврейской Межевой молельни, которая существовала с 1830 по 1930 год. Это была одна из старейших синагог Москвы. Она располагалась недалеко от того места, где нашли предмет.

Здание, где находилась молельня, на сегодняшний день представляет собой четырехэтажный жилой дом и находится по адресу Последний переулок, дом 1/22.

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