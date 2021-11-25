Древнейший в Евразии резной кулон нашли в Польше

Фото: BONES Lab/Antonino Vazzana

Ученым удалось установить возраст украшенного овального кулона из мамонтовой кости, обнаруженного в 2010 году в пещере Стайня, неподалеку от польского города Краков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Благодаря радиоуглеродному анализу выяснилось, что артефакт был создан примерно 41 500 лет назад. Это самое древнее известное орнаментированное украшение из Евразии.

Орнамент кулона представляет собой более 50 пунктирных отметин в виде неправильной петли. Также на нем есть два сквозных отверстия. По мнению авторов, узор углублений может быть системой подсчета добычи или иметь отношения к лунным циклам.

Ранее специалисты-археологи обнаружили в центральной Турции одну из старейших мозаик мира. Находке порядка 3,5 тысячи лет. Украшение нашли в районе Соргун провинции Йозгат. Оно представляет собой квадрат размером 3 на 7 метров. Мозаика собрана из 3 147 камней.