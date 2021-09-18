Одну из старейших в мире мозаик обнаружили в Турции

Фото: facebook.com/arkeolojikhaber

Специалисты-археологи обнаружили в центральной Турции одну из старейших мозаик мира. Находке порядка 3,5 тысячи лет, передает "Газета.ру".

Украшение нашли в районе Соргун провинции Йозгат. Оно представляет собой квадрат размером 3 на 7 метров. Мозаика собрана из 3147 камней.

"Благодаря научным исследованиям было установлено, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Ее форма также подтверждает это, поскольку она выполнена в довольно примитивном стиле", – заявил директор по культуре и туризму провинции Хусейн Чифтчи.

Специалист отметил, что появление древней мозаики повышает ценность туристического сектора региона.

В августе археологи в Турции обнаружили печь возрастом 3,5 тысячи лет неподалеку от города Чине, расположенного в провинции Айдын. В кургане также нашли три башни, комнаты и вещи для официальных визитов.