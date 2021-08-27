На территории бывшего Московского императорского воспитательного дома нашли 285 артефактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Мосгорнаследия
На территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде специалисты Института археологии РАН нашли 285 артефактов XIX века. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Новые находки – прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. <...> Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены, поэтому мы надеемся, что до наступления холодов здесь будут найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков", – поделился глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Среди найденных артефактов – костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером, части пластин из костей животных, костяные ложечки, шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года и другие интересные находки.
Дом был основан в 1764 году. Создать подобное заведение для сирот и беспризорников императрице Екатерине II предложил Иван Бецкой, ее личный секретарь и деятель русского просвещения. Под строительство был отдан Васильевский луг: участок земли, который располагается между Солянкой и Москвой-рекой.
Ранее Сергей Собянин поздравил археологов с профессиональным праздником и рассказал о главных археологических артефактах, найденных в Москве в последние годы. Он пояснил, что работа археолога в Москве представляет собой чрезвычайно сложный процесс, поскольку раскопки в историческом центре города возможны лишь там, где запланировано проведение строительных работ.
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