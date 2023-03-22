Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

"Загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново, дом 94, в Москве", – рассказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб уточнил, что сообщение о пожаре поступило в 23:23 во вторник, 21 марта.

Он заявил, что площадь пожара составила 80 квадратных метров, в ходе его тушения пожарные обнаружили в горящей квартире четверых погибших, среди которых двое детей.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано в 00:25 22 марта.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По факту пожара проводится проверка.

Ранее пожар произошел в здании грузинского ресторана "Мти-Ели" на Каширском шоссе в Москве. Тогда обошлось без пострадавших.

До этого огонь вспыхнул в одной из квартир дома в Духовском переулке. Тогда один человек погиб, и один пострадал, выпрыгнув из окна.

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