Не менее 15 человек пострадали в результате падения аттракциона в Индии

Фото: jagran.com

Не менее 15 человек получили травмы при падении аттракциона на выставке-ярмарке в индийском городе Аджмер. Об этом заявил телеканал India Today.

"По меньшей мере 15 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети и женщины. Они доставлены в больницы с различными переломами", – уточняется в сообщении.

Согласно информации, ЧП случилось накануне на аттракционе "Башня падения". На нем гостей закрепляют в сиденьях и поднимают до 30 метров, после чего аттракцион опускается вниз.

Телеканал указал, что, когда люди были на самой высокой точке, отказало управление. По предварительной информации, причина инцидента заключается в обрыве кабеля.

Правоохранительные органы занимаются поиском организаторов ярмарки, которые сбежали после аварии.

Ранее пресс-секретарь московского парка развлечений "Остров мечты" Екатерина Кочеткова сообщила, что посетительница скончалась на одном из аттракционов. По ее словам, причиной смерти могло стать состояние здоровья женщины.

Представительница парка также уточнила, что аттракцион был полностью исправен, сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством.

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