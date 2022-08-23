СК возбудил дело после гибели ребенка из-за падения горки на площадке под Дмитровом

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Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность должностных лиц, повлекшее смерть человека") после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент случился на детской площадке в поселке Деденево 22 августа. Мальчик катался с горки, когда она опрокинулась. Конструкция упала на ребенка, в результате чего он скончался на месте происшествия.

"Следователем осуществлен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, а также представители управляющей компании и должностные лица, произведены обыски, изъята необходимая регулирующая содержание игровой площадки документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Следователи выяснят, какие меры приняли ответственные должностные лица для исключения подобных ситуаций.

Дмитровская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево. По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке.

