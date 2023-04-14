14 апреля, 23:22В мире
Протестующие против пенсионной реформы во Франции напали на церковь в Ренне
Фото: AP Photo/Laurent Cipriani
Во французском городе Ренн протестующие против пенсионной реформы совершили нападение на местную церковь. Об этом сообщает министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Он назвал действия протестующих неприемлемыми и пообещал привлечь всех виновных к ответственности.
"Мобилизована полная поддержка полиции и жандармов. Виновные будут привлечены к ответственности", – написал Дарманен в Twitter.
12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.
Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену части специальных пенсионных режимов. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.
Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет.
В Сети появились кадры жестокого обращения с протестующими во Франции
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