Протестующие против пенсионной реформы во Франции напали на церковь в Ренне

Фото: AP Photo/Laurent Cipriani

Во французском городе Ренн протестующие против пенсионной реформы совершили нападение на местную церковь. Об этом сообщает министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Он назвал действия протестующих неприемлемыми и пообещал привлечь всех виновных к ответственности.

"Мобилизована полная поддержка полиции и жандармов. Виновные будут привлечены к ответственности", – написал Дарманен в Twitter.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену части специальных пенсионных режимов. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.

Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

В Сети появились кадры жестокого обращения с протестующими во Франции

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