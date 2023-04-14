Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу законной

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Конституционный совет (КС) Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Совет также признал нелегитимными часть статей законопроекта, например, введение штрафов для компаний, которые отказывают в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.

Как отмечает телеканал BFMTV, совет отклонил предложение от левых партий на проведение референдума относительно пенсионной реформы.

"Члены Конституционного совета посчитали неприемлемым первый запрос на проведение референдума совместной инициативы от левых парламентариев, чтобы оспорить реформу", – сообщил телеканал.

Отмечается, что КС может признать законопроект нарушающим нормы, если он еще находится в стадии разработки или был только что принят и не успел вступить в силу. Запрос о проверке могут подать президент республики, премьер-министр, председатели Сената и Нацсобрания.

При этом решения КС обжалованию не подлежат и, согласно 62-й статье конституции Франции, обязательны для всех публичных властей, административных и судебных органов, подчеркнули журналисты.

Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет и официально провозгласит закон о пенсионной реформе в течение двух дней, сообщил источник в окружении президента. Первые меры начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Ранее Макрон заявлял, что пенсионная реформа в государстве "продолжит свой демократический путь". По его словам, несмотря на то что принятие законопроекта произошло в обход парламента, все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству, соблюдались.



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