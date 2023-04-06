Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Участники протестной акции против пенсионной реформы в Париже подожгли любимый ресторан президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную полицию.

В результате поджога пострадал только фасад здания. Благодаря вовремя прибывшим на место пожарным огонь удалось не допустить внутрь ресторана.

Согласно информации телеканала, в 2017 году в заведении Макрон отмечал переход во второй тур президентских выборов. После этого он появлялся в ресторане еще несколько раз, из-за чего объект был подвергнут нападению участников протестов движения "желтые жилеты" в 2020 году.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену части специальных пенсионных режимов. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.



Акции протестов против пенсионной реформы во Франции стали агрессивнее

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