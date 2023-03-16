Во Франции объявили о проведении пенсионной реформы без голосования в парламенте

Фото: depositphotos/johny007pandp

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте.

16 марта французский лидер Эммануэль Макрон собрал министров и решил, что реформу проведут, используя статью конституции 49.3, которая позволяет не устраивать голосование.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа – плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента", – передает РИА Новости слова Борн.

Премьер подчеркнула, что французские власти и она лично готовы взять на себя ответственность за принятие данной реформы.

Ранее сообщалось, что сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Местные профцентры насчитали примерно 1,7 миллиона участников протестных акций, из них около 450 тысяч человек в Париже. Демонстрации продолжаются на протяжении восьми дней.



Более 300 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!