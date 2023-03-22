Макрон заявил, что пенсионная реформа во Франции "продолжит свой демократический путь"

Фото: depositphotos/vverve

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пенсионная реформа в государстве "продолжит свой демократический путь". Это заявление глава страны сделал в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Этот текст продолжит свой демократический путь", – сказал президент Франции.

По словам Макрона, несмотря на то что принятие законопроекта произошло в обход парламента, все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству, соблюдались. Он сказал, что теперь необходимо дождаться официальной позиции по поводу законопроекта от Конституционного совета.

Глава государства надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца 2023 года.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112. Согласно законопроекту, к 2030 году возраст выхода на пенсию во Франции увеличится с 62 до 64 лет. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте. Премьер подчеркнула, что французские власти и она лично готовы взять на себя ответственность за принятие данной реформы.

В этот же день по всей Франции около 480 тысяч человек продолжили принимать участие в протестах против повышения пенсионного возраста.



Противники пенсионной реформы перекрыли железнодорожные пути во Франции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!