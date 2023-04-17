Тренер клуба "Бей беги" Низрюхин сообщил, что был трезв в момент смертельного ДТП

Фото: телеграм-канал "ФК БЕЙ БЕГИ"

Главный тренер команды Медиалиги "Бей беги" Александр Низрюхин заявил, что был трезв в момент смертельного ДТП, сообщает телеканал "360".

По данным СМИ, Низрюхин насмерть сбил 20-летнего молодого человека во Владимирской области 9 апреля и скрылся с места происшествия.

"Нет, конечно. Были сделаны анализы, я был трезвый. Проверяли на наркотики – нет. Сейчас проходят следственные мероприятия. То, что я был нетрезв, полнейшая ложь", – отметил он.

Мужчина рассказал, что дорожно-транспортное происшествие случилось на темной и "убитой" дороге. Кроме того, на участке аварии не были установлены фонари.

Низрюхин подчеркнул, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Он не знает, как это произошло.

Однако тренер не уточнил, связывался ли он с семьей погибшего. Об этом можно пообщаться с его адвокатом, добавил мужчина.

Ранее клуб Медиалиги "Бей беги" сообщил об отстранении от работы главного тренера Александра Низрюхина на фоне новостей о смертельном ДТП.

В заявлении команды говорится, что в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Команда искренне соболезнует родным и близким погибшего.



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