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Тренер клуба "Бей беги" Низрюхин сообщил, что был трезв в момент смертельного ДТП
Фото: телеграм-канал "ФК БЕЙ БЕГИ"
Главный тренер команды Медиалиги "Бей беги" Александр Низрюхин заявил, что был трезв в момент смертельного ДТП, сообщает телеканал "360".
По данным СМИ, Низрюхин насмерть сбил 20-летнего молодого человека во Владимирской области 9 апреля и скрылся с места происшествия.
"Нет, конечно. Были сделаны анализы, я был трезвый. Проверяли на наркотики – нет. Сейчас проходят следственные мероприятия. То, что я был нетрезв, полнейшая ложь", – отметил он.
Мужчина рассказал, что дорожно-транспортное происшествие случилось на темной и "убитой" дороге. Кроме того, на участке аварии не были установлены фонари.
Низрюхин подчеркнул, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Он не знает, как это произошло.
Однако тренер не уточнил, связывался ли он с семьей погибшего. Об этом можно пообщаться с его адвокатом, добавил мужчина.
Ранее клуб Медиалиги "Бей беги" сообщил об отстранении от работы главного тренера Александра Низрюхина на фоне новостей о смертельном ДТП.
В заявлении команды говорится, что в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Команда искренне соболезнует родным и близким погибшего.
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