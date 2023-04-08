Mercedes сбил малолетнюю девочку в Печатниках

Фото: телеграм-канад "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель на Mercedes наехал на малолетнюю девочку в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"На улице Кухмистерова 56-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на малолетнюю девочку-пешехода 2016 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент инцидента ребенка не сопровождали взрослые. Девочки потребовалась госпитализация.

По факту происшествия проводится проверка. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП и причин нахождения ребенка без взрослых.

Ранее в крыму 54-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 совершил наезд на семью из пяти человек. В результате пострадали двое взрослых и три ребенка. Их доставили в больницу.



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