Мужчина в метро ударил 15-летнего подростка головой по лицу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина ударил подростка в вагоне поезда, следовавшего от станции "Беговая" до станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По ее данным, один из пассажиров, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений ударил 15-летнего подростка головой по лицу. В результате парню потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения телесных повреждений подростку. Розыск хулигана находится на контроле надзорного ведомства.

9 марта на станции метро "Киевская" мужчина 1961 года рождения толкнул под колеса прибывающего электропоезда 15-летнего подростка. Юноша остался жив. Отмечалось, что его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.



МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!