Эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина погибла в аварии под Орлом

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В аварии, произошедшей под Орлом, погибла детектив и эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина. ДТП произошло в ночь на 24 марта на автодороге М-2 "Крым". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В районе 305-го километра трассы водитель автомобиля Mercedes Benz Actros выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi Pajero. Водитель Mitsubishi скончался на месте, двое пассажиров умерли во время госпитализации. В аварии удалось выжить только 12-летнему ребенку, он находится в больнице, сообщает издание. Позже удалось установить, что одной из погибших была Левина.

"Вечная память. Левина Светлана, лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром", – заявил детектив Максим Заболотный.

Вместе с Левиной в машине находился ее муж – один из известнейших кондитеров и сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин, сообщает телеканал "360".

Как заявил телеканалу ресторатор Аркадий Новиков, похороны семьи уже состоялись.

"Это было давно, его уже похоронили. Что могу сказать – любого человека жалко. Талантливых – еще больше", – сказал он.

Уточняется, что водителя грузовика Mercedes Benz Actros задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели двух и более человек.

Ранее полиция организовала проверку из-за смерти мужчины после наезда грузовика. ДТП произошло на Енисейской улице, в районе дома 9А. Водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на пешехода. По данным ГИБДД, последний переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

О происшествии стало известно ночью 28 марта. На территории аварии работали оперативные службы столицы. Остальные подробности ДТП устанавливаются.



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