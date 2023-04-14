Пьяный сын экс-депутата насмерть сбил женщину в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 21-летний водитель, будучи в нетрезвом виде, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

"На территории Центрального района Новосибирска водитель, управляя автомобилем Geely, <...> совершил наезд на пешехода, 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть <...> на разрешающий сигнал светофора. <...> Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что личность молодого человека оперативно установили, после чего его доставили в отдел полиции. Медосвидетельствование показало у него алкогольное опьянение.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (пункты "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ).

По данным телеканала РЕН ТВ, виновник ДТП – Александр Бушков, сын бывшего алтайского депутата Николая Бушкова.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина молодого человека на большой скорости проезжает перекресток на красный сигнал светофора, сбивая на переходе человека. От удара женщину подбросило в воздух, она приземлилась в нескольких метрах от места ДТП.

Ранее на улице Архитектора Власова в Москве водитель автомобиля сбил 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Ребенку потребовалась госпитализация.



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