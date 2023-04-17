Клуб Медиалиги отстранил тренера, которого подозревают в ДТП со смертельным исходом

Фото: vk.com/mfcbeybegi

Клуб Медиалиги "Бей беги" сообщил об отстранении от работы главного тренера Александра Низрюхина на фоне новостей о смертельном ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольной команды.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Низрюхин на своей машине сбил насмерть 20-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в ночь на 9 апреля во Владимирской области.

"Руководство клуба приняло решение отстранить Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего", – говорится в заявлении команды.

Ранее Mercedes сбил малолетнюю девочку в Печатниках. Ребенок 2016 года рождения находился без сопровождения взрослых. Девочке потребовалась госпитализация. Прокуратура проводит проверку по установлению обстоятельств происшествия и факту нахождения ребенка без взрослых.

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