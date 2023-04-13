Нижний Новгород и Красноярск стали лидерами по числу аварийных водителей

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Лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва и Казань, сообщает RT.

Доля тех, кто часто попадает в ДТП, в Нижнем Новгороде и Красноярске равна 46% и 45% соответственно. В столице и Петербурге показатель равен 37%. В Казани 33% таких водителей.

Большинство участников опроса сообщили, что попадали в аварию на своем автомобиле – 74%. Из них каждый второй (41%) заявил, что это произошло недавно, а с 33% респондентов произошло уже несколько аварий.

Отмечается, что 76% россиян сразу же после ДТП начинают задумываться над заменой транспортного средства. Из них каждый седьмой (14%) уже сделал это. Чаще всего на замену россияне выбирают автомобиль с пробегом. Так ответили 77% респондентов.

Чаще всего это связано с низкой стоимостью таких машин 52%. По мнению каждого шестого респондента (16%), принципиальной разницы между машиной с завода и поддержанной нет.

Порядка 14% россиян утверждают, что таким образом получают доступ к моделям, которые уже не продаются на рынке, а 12% признаются, что привыкли к частой смене автомобиля.

Также 80% опрошенных готовы менять машину, если она уже не подлежит восстановлению. Кроме того, 54% весомой причиной для замены авто называют деформацию передней части машины, а 49% – дверных проемов.

Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр предупредил, что неаккуратный проезд ям может привести к скрытым повреждениям автомобиля, которые будут заметны по посторонним стукам и шумам.

По его словам, основной удар при проезде ям приходится на детали подвески. Также могут сломаться шаровые опоры, рычаги подвески и наконечники рулевых тяг. Удар способен нарушить углы развала и схождения колес, что повлияет на траекторию движения машины, сказал он.

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