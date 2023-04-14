Виновник ДТП со школьным автобусом в Туве скрылся с места аварии

Фото: телеграм-канал "Владислав Ховалыг"

Водитель Toyota Camry, который столкнулся со школьным автобусом в Туве из-за выезда на встречную полосу, скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Тыва.

"В нарушение правил дорожного движения водитель легковой автомашины бросил транспортное средство и скрылся с места ДТП", – говорится в сообщении.

Полиция оперативно нашла местонахождение виновника аварии. На данный момент организованы мероприятия по установлению всей картины инцидента. Прокуратура начала проверку по факту ДТП. Правоохранители дадут оценку соблюдению требований, предъявляемых к осуществлению перевозок детей.

По данным МВД, на момент аварии в автобусе находились водитель, 16 детей и двое взрослых. В результате аварии 12 несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 21-летний пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Личность мужчины оперативно установили, после чего его доставили в отдел полиции. Медосвидетельствование показало у него алкогольное опьянение. Было возбуждено уголовное дело.

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