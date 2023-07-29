ВСУ используют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО "Град" – СМИ

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Украинские войска используют для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" устаревшие северокорейские ракеты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Северокорейское оружие, о применении которого Украиной ранее не сообщалось, было продемонстрировано Financial Times военнослужащими, эксплуатирующими... РСЗО "Град", – говорится в сообщении.

Как сообщил изданию один из командиров украинских артиллеристов, его подчиненные не одобряют использование старых боеприпасов производства Северной Кореи. Это обусловлено тем, что часто вооружения не могут разорваться или дать осечку.

В материале также уточняется, что маркировка боеприпасов свидетельствует об их производстве в 1980–1990-х годах. Их ВСУ, по словам источников издания, удалось получить от дружественной Украине стране, "захватившей судно с боеприпасами КНДР".

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила свыше 11 тысяч вражеских танков и боевых бронированных машин в рамках спецоперации на Украине. По данным Минобороны РФ, войска ликвидировали 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 457 самолетов, 427 ЗРК, 5 646 орудий полевой артиллерии и минометов и несколько тысяч единиц другой военной техники.



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