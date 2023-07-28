В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

Пьяный священник устроил ДТП в Волгограде и попытался сбежать с места происшествия. Полицейским пришлось устроить за ним погоню.

Когда мужчину задержали, он пытался вырваться и угрожал сменить религию, если его не отпустят. Нарушитель оказался 53-летним клириком Волгоградской и Камышинской епархии. Ранее мужчина уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений сотруднику полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.