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Происшествия

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться

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Пьяный священник устроил ДТП в Волгограде и попытался сбежать с места происшествия. Полицейским пришлось устроить за ним погоню.

Когда мужчину задержали, он пытался вырваться и угрожал сменить религию, если его не отпустят. Нарушитель оказался 53-летним клириком Волгоградской и Камышинской епархии. Ранее мужчина уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений сотруднику полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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