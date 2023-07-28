Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Минимум 10 квартир получили повреждения в результате атаки на Таганрог. Об этом сообщили в местной управляющей компании. В городе планируют ввести режим ЧС, об этом сообщил глава Таганрога Андрей Фатеев.

По данным Минздрава, в результате взрыва пострадали 14 человек, были госпитализированы 9. Как сообщается, эпицентр взрыва пришелся на художественный музей, были разрушены стены, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Людей под завалами, по предварительным данным, нет, однако на месте взрыва образовалась воронка, которую обследуют эксперты. Там также работают следователи.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету над Таганрогом. В ведомстве уточнили, что речь идет о переоборудованной в ударный вариант зенитной ракете комплекса ПВО С-200. Там также подчеркнули, что в результате теракта, совершенного киевским режимом в Таганроге, было повреждено несколько зданий, а также пострадали мирные жители. Между тем, над Ростовской областью уже сбили еще одну ракету, об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

Япония ввела запрет на экспорт своих автомобилей в Россию. Ограничение прописали в новом пакете санкций, оно вступит в силу с 9 августа и коснется гибридов, в том числе подержанных, а также электромобилей и машин с двигателем больше чем 1,9 литра.

Запрет также вводится на экспорт покрышек для грузовиков. Дилеры уже заявили, что ждут в ближайшие пару недель ажиотаж по скупке японских авто, особенно в Приморье.

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