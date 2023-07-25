Помеха для автомобиля стала причиной стрельбы у ресторана в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Конфликт из-за помехи для автомобиля стал причиной стрельбы возле одного из ресторанов на улице Рочдельской в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, стрельба началась из-за того, что мужчина не давал возможность автомобилю проехать", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший в ходе конфликта мужчина получил травмы головы.

Инцидент произошел ранее во вторник, 25 июля. У пострадавшего произошел конфликт с двумя людьми, сидевшими в машине без номеров, последние в какой-то момент открыли огонь из травматического пистолета, а затем скрылись.

Установление причин и обстоятельств инцидента контролирует Пресненская межрайонная прокуратура.

