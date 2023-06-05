В Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге

Фото: телеграм-канал "Новости Таганрога"

Потерявший управление беспилотный летательный аппарат рухнул в Таганроге Ростовской области 3 июня. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Ирину Четвертакову.

"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", – подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря главы региона, на месте происшествия работы вели специалисты Минобороны РФ.

Два беспилотника упали на трассу М3 "Украина" в Калужской области утром 5 июня. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что детонации не произошло. Территория их падения оцеплена, добавил губернатор.

Позже стало известно, что движение транспорта на автодороге М-3 "Украина" в Калужской области перекрыли в результате падения беспилотников. Сообщалось, что пока неизвестно время открытия движения. На месте происшествия ведутся оперативно-технические мероприятия.

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