Движение по трассе М-3 в Калужской области перекрыли из-за падения БПЛА

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Движение транспорта на автодороге М-3 "Украина" в Калужской области перекрыли в результате падения двух беспилотников. Однако существуют пути объезда, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"Движение по трассе перекрыто. С 700-го километра М-3 есть объезд на Людиново. С 250-го километра – на дорогу Сухиничи – Козельск – Ульяново", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно время открытия движения. На месте происшествия ведутся оперативно-технические мероприятия.

О падении беспилотников сообщил глава региона Владислав Шапша утром 5 июня. Он уточнил, что детонации не произошло. Территория их падения оцеплена, добавил губернатор.

2 июня, в лесу в Калужской области также упал беспилотник. По словам Шапши, на месте падения вспыхнул пожар, пострадавших не выявили.

Ранее Шапша сообщал о падении неопознанного объекта в Дзержинском районе Калужской области. Он рухнул в 10:11 в поле недалеко от поселка Товарково. В результате произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Пострадавших не выявили.

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