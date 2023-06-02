Неопознанный объект вновь рухнул в Калужской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Неопознанный объект рухнул в лесу в Калужской области, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня в 06:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, объекты экономики и жилые дома не получили повреждения, среди местного населения также нет пострадавших.

Накануне Шапша сообщал о падении неопознанного объекта в Дзержинском районе Калужской области. Он рухнул в 10:11 в поле недалеко от поселка Товарково. В результате произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Пострадавших не выявили.

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