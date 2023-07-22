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Происшествия

Стали известны подробности утренней полицейской погони в Екатеринбурге

Стали известны подробности утренней полицейской погони в Екатеринбурге

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Стали известны подробности утренней полицейской погони за Porsche Cayenne в Екатеринбурге. Около 04:00 патруль заметил, как водитель проехал перекресток на красный свет. На неоднократные требования он не отреагировал. Так и началась погоня.

Иномарку удалось заблокировать на улице Блюхера. Пытаясь вырваться, водитель вел себя неадекватно. Он снес три патрульные и шесть гражданских машин. Полицейским пришлось стрелять по колесам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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