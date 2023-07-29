Путин предложил лидеру Гвинеи-Бисау развивать сотрудничество в энергетике и рыболовстве

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Владимир Путин в ходе общения с коллегой из Гвинеи-Бисау Эмару Сисоку Эмбало в Константиновском дворце заверил его в поддержке государства со стороны России.

Президент России видит большой потенциал во взаимодействии в добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктурных проектах.

"Связи между нашими странами носят традиционно дружеский характер – как в период антиколониальной борьбы, так и после обретения вашей страной независимости – мы всегда поддерживали бисайское государство", – передает ТАСС слова Путина.

Глава российского государства добавил, что между РФ и Гвинеи-Бисау большой потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Путин подчеркнул, что пока этот потенциал не раскрыт. Он уточил, что необходимо переговорить о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота.

Также Путин видит хорошие перспективы в сферах геологоразведки, освоении минерально-сырьевой базы, развитии инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, Путин отметил, что российско-бисайские отношения с сфере образования носят устойчивый характер.

В ходе встречи лидер РФ напомнил, что в советских и российских вузах подготовили более 5 тысяч бисайцев. Путин подчеркнул, что в последние пять лет выделяемая квота государственных стипендий увеличили более, чем в два раза. Также он добавил, что число студентов из Гинеи-Бисау в России увеличилось до 75.

По словам Путина, Гвинея-Бисау имеет активную позицию в решении актуальных международных и региональных проблем. Он отметил, что российские и бисайские подходы к созданию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, по соблюдению норм международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН. Он добавил, что эти вопросы очень близки.

Глава российского государства заметил, что бисайское государство по традиции оказывает поддержку важных для РФ внешнеполитических инициатив. Также Путин выразил благодарность Эмару Сисоку Эмбало за приезд на саммит "Россия – Африка". Российские президент уверен, что саммит позволит развить отношения с Африкой и с Гвинеей-Бисау в частности.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин совместно с лидерами африканских стран в пятницу, 28 июля, приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка". Также был принят план действий форума партнерства "Россия – Африка" на период 2023–2026 годы и другие документы.

В рамках форума и саммита Россия и африканские государства утвердили соглашения, контракты и другие документы, которые касаются разных сфер взаимодействия стран.

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