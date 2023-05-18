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18 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция и активисты обнаружили нелегальный пункт обмена валюты

"Московский патруль": полиция и активисты обнаружили нелегальный пункт обмена валюты

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Столичные активисты провели контрольную закупку в нелегальном пункте обмена валюты на Щербаковской улице.

Потратив 100 долларов на контрольную закупку и зафиксировав ее этапы, активисты вызывали полицию. По словам активистов, им продали валюту без лицензии и других соответствующих документов.

Владельцам и сотрудникам нелегальных обменных пунктов грозит наказание по статье "Незаконная банковская деятельность", которая предусматривает наказанье вплоть до тюремного срока.


Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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