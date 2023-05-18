В Минтрансе Крыма заявили, что в регионе выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

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В Республике Крым выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне происшествия со сходом вагонов грузового поезда недалеко от Симферополя. Об этом заявил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты", – цитирует РИА Новости его заявление.

Утром 18 мая под Симферополем на железнодорожных путях с рельсов сошли несколько вагонов с зерном. В связи с этим приостановили движение поездов между Симферополем и Севастополем.

Крымская железная дорога сообщила, что в сходе поезда виноваты посторонние лица, которые вмешались в работу ж/д транспорта. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате инцидента нет пострадавших. Он уточнил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что ж/д пути под Симферополем восстановят и откроют для движения поездов к вечеру 18 мая. Он добавил, что с рельсов сошли порядка восьми вагонов. В настоящее время Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Позже спикер парламента региона Владимир Константинов назвал подрыв причиной аварии на железной дороге под Симферополем. Он добавил, что на месте работают силовые структуры и призвал подождать официальной информации.

