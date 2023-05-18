Жительница Крыма рассказала, что перед сходом вагонов под Симферополем был взрыв

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Жительница села Чистенького рассказала, что перед сходом грузового поезда под Симферополем произошел взрыв, пишет RT.

"Сейчас мы все разъехались по своим работам, подробной информации у нас нет, но могу сказать, что случившееся вообще никак нас не напугало, обстановка в селе спокойная", – сказала женщина.

Она уточнила, что взрыв был достаточно сильным, его можно было слышать на расстоянии двух километров от места инцидента.

В четверг, 18 мая, недалеко от Симферополя на железнодорожных путях с рельсов сошли пять вагонов с зерном. В связи с этим приостановили движение поездов между Симферополем и Севастополем.

Немногим позже Крымская железная дорога проинформировала, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта. В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате инцидента нет пострадавших. Он уточнил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что ж/д пути под Симферополем, где произошел сход с рельсов грузового поезда, восстановят и откроют для движения к вечеру 18 мая. Он добавил, что с рельсов сошли порядка восьми вагонов. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

