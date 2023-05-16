Мусор загорелся в одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы

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Мусор воспламенился в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел по адресу улица Южнопортовая, дом 19, строение 1.

"Площадь пожара около 70 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что в столичном районе Южное Медведково произошло возгорание, в результате которого погибла женщина 1956 года рождения. Ее тело обнаружили в очаге пожара на первом этаже дома. Также один человек получил травмы.