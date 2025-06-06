В ЕС выявили побочный эффект "Оземпика", вызывающий проблемы со зрением

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Побочный эффект, способный привести к потере зрения, выявил Европейский фармакологический регулятор (ЕМА) у препарата от диабета "Оземпик" и лекарства от ожирения "Вегови". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Лекарственные средства "Оземпик", "Вегови" и "Ребелсас" от датского производителя Novo Nordisk включают в состав компонент семаглутид, который применяется в лечении диабета и ожирения.

Исследование препаратов, содержащих это вещество, провел комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора. Анализ был организован в связи с опасениями относительно возможного увеличения риска развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION), то есть заболевания глаз, которое может привести к потере зрения.

В результате проведенных работ комитет пришел к заключению, что NAION является редким побочным эффектом семаглутида. При этом регулятор уточнил, что такой эффект может возникнуть у одного человека из 10 тысяч, принимающих лекарство.

В связи с этим EMA призвало производителей актуализировать инструкции и включить в них информацию о NAION. В случае возникновения проблем со зрением после применения этих препаратов пациентам посоветовали немедленно прекратить их применение.

Между тем в США, Великобритании и Австралии зарегистрировали сотни смертей от приема "Оземпика". Кроме того, те, кто выжил, получают побочные эффекты в виде панкреатита, потери слуха и зрения, и даже рака щитовидной железы.