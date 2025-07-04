Лесные пожары вспыхнули на греческом острове Крит

Свыше 1,5 тысячи местных жителей и более 5 тысяч туристов были эвакуированы на греческом острове Крит из-за сильных лесных пожаров, которые возникли на фоне жары. Людей разместили во временных пунктах и гостиницах.

Огонь зафиксировали недалеко от порта Иерапетра на юго-восточном побережье, пламя стремительно распространилось на соседние районы. Пожар уничтожает деревья, фермерские хозяйства и жилые дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.