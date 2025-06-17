Мужчины напали на врача в больнице Тюмени

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчины напали на врача в приемном отделении Областной клинической больницы № 2 города Тюмени, сообщает телеграм-канал информационного центра правительства области.

Инцидент произошел 16 июня, когда неизвестные пытались прорваться в операционную. Пострадавшему врачу уже оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у регионального департамента здравоохранения.

"Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются. Нападения на медицинских работников считаем недопустимым", – заявили местные власти со ссылкой на Депздрав области.

Также проверку проводят прокуратура и МВД Тюменской области.

Ранее драка произошла у торгового центра в микрорайоне Губернском подмосковного Чехова. В ходе конфликта пострадали двое человек. В итоге правоохранители задержали свыше 30 мигрантов, которые могут быть причастны к драке. Задержанных уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ.

