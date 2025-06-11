11 июня, 17:58Происшествия
Более 30 мигрантов задержаны после конфликта у ТЦ в подмосковном Чехове
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали более 30 мигрантов, которые могут быть причастны к конфликту у торгового центра в подмосковном Чехове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, в понедельник, 9 июня, возле ТЦ в микрорайоне Губернском между мужчинами возник конфликт, во время которого двое из них получили травмы.
В результате полицейские доставили в отдел 32 предполагаемых участников инцидента. Их привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране".
В настоящее время правоохранители изучают все обстоятельства случившегося.
Ранее в столичном главке МВД России прокомментировали сообщения о стрельбе около ТРЦ "Щелковский". По данным ведомства, соответствующая информация им не поступала.
В телеграм-каналах при этом появились сведения о том, что неизвестный там начал стрелять из травматического оружия. Мужчину якобы задержали полицейские, а вход в здание огородили.
Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса в ТиНАО