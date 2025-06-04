В МВД прокомментировали сообщения о стрельбе около столичного ТРЦ "Щелковский"

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о стрельбе около одного из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Москве в полицию не поступала. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что неизвестный начал стрелять из травматического оружия возле ТРЦ "Щелковский". Мужчину якобы задержали полицейские, а вход в здание огородили.

Как пояснили в МВД, накануне был выявлен гражданин с похожим на боеприпас предметом, который в результате оказался муляжом. По данному факту полицией проводится проверка.

Ранее в Ново-Переделкине в ТиНАО между подростками возник конфликт, в результате которого несовершеннолетние ранили сверстника из пневматического оружия. В результате пули попали ребенку в ногу, живот и артерию в шее, мальчик госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.