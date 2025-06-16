Житель Подмосковья ранил ножом соседей из-за затопленной квартиры

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Мужчина ранил ножом соседей сверху, после того как они затопили его квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В полицию обратился пострадавший, сообщив о том, что ему и его супруге были нанесены ранения. Правоохранители определили, что у заявителя сломалась стиральная машина, из-за чего квартира снизу была частично затоплена.

По этой причине между соседями произошел конфликт, во время которого хозяин затопленной жилплощади распылил газовый баллончик в женщину 1972 года рождения и ее супруга 1970 года рождения. Последний нанес оппоненту удар кулаком по лицу.

В тот момент, когда супруги отправились в ванну промыть глаза, злоумышленник взял кухонный нож и ранил им семейную пару. В результате последних доставили в больницу, а напавшего – в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Красногорский городской суд арестовал злоумышленника.

Ранее в Севастополе бывший зять напал на тещу с ножом. По данным правоохранителей, мужчина нанес ей несколько ударов в горло. В результате пострадавшая потеряла много крови, поэтому спасти ее не удалось. Напавшего задержали очевидцы, после чего он был передан полиции. Причина нападения неизвестна.

