Генконсульство заявило, что не получало обращения от россиян из-за наводнения в Техасе

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Россияне не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне из-за масштабного наводнения в Техасе. Об этом в российском диппредставительстве заявили РИА Новости.

Согласно данным телеканала CBS, погибшими в результате наводнений в Техасе числятся 89 человек. Еще десятки человек считаются без вести пропавшими.

В том числе из-за стихийного бедствия погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря Mystic. В администрации лагеря заявили, что находятся на связи с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.

Наводнение в центральных районах Техаса началось в ночь 4 июля. За три часа в штате выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли реки Сан-Сама, Кончо и Колорадо.

В настоящее время, по данным CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч человек в регионе. Как заявлял губернатор Техаса Грег Эбботт, местные власти направляют все ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп 6 июля объявил режим бедствия в Техасе.

Ранее сообщалось, что в Сомали из-за сильных ливней погибли минимум 12 человек. По данным СМИ, гибель людей произошла после разрушения зданий. Известно, что среди погибших числится 11-летний ребенок.