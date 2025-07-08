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08 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: стрельба произошла в американском штате Филадельфия

Новости мира: стрельба произошла в американском штате Филадельфия

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В Филадельфии в районе Грейс-Ферри произошла стрельба. Уличная камера видеонаблюдения сняла, как под огонь попала группа молодых людей. Погибли три человека, еще 10 получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого.

Число пострадавших в результате крупного пожара в Каире увеличилось до 39. Огонь охватил главный офис оператора связи Египта. Пожар привел к временному отключению интернета и мобильной связи в столице страны. Перестали работать банкоматы, были задержаны несколько авиарейсов. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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