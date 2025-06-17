Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в омском лагере, где отравились 40 человек

Фото: телеграм-канал "Управление Россельхознадзора по Омской области"

В омском детском лагере "Орленок", где произошло массовое отравление, обнаружили бактерию Salmonella, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Опасная бактерия была обнаружена в филе грудки цыпленка-бройлера. В пресс-службе подчеркнули, что эти бактерии могут вызвать тяжелое заболевание с преимущественным поражением ЖКТ, в том числе сальмонеллез. Он характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и общей интоксикацией организма.

Предпринимателя, который поставлял в лагерь некачественную продукцию, проверяют. Сообщается, что у него отнимут декларацию, а также с ним будут расторгнуты госконтракты. Курица изъята из оборота.

Ранее сообщалось, что в омском лагере "Орленок" 11 детей были госпитализированы с признаками сильного отравления. При этом общее количество отравившихся составило 40 детей.