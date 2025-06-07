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Новости

07 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: 11 детей отравились в омском лагере "Орленок"

Новости регионов: 11 детей отравились в омском лагере "Орленок"

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В омском лагере "Орленок" 11 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками сильного отравления. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем амурские спасатели потушили крупный пожар на пилораме. Огонь охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя молниеносно распространялось по древесине, а тушение осложняло сильное задымление. На месте работали 10 пожарных. Им удалось ликвидировать огонь только спустя 6 часов. Здание полностью выгорело, часть станков и пиломатериалов удалось спасти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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